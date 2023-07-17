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الإثنين، 17-07-2023 04:41 م

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - بحث مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة خلال لقائه في مكتبه، اليوم الاثنين، مدير الدفاع المدني الفلسطيني، اللواء العبد ابراهيم خليل، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والحماية المدنية وتبادل الخبرات.

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وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية والمتمثلة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وتبادل الخبرات، وبما ينعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة للمواطنين.


من جانبه، أشاد مدير الدفاع المدني الفلسطيني، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مديرية الأمن العام في أداء واجباتها ومهامهما في مجال العمل الإنساني والحماية المدنية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في بناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني وأثره على الخدمات المقدمة.


وفي ذات السياق، تابع الوفد الفلسطيني زيارته إلى مديرية الدفاع المدني الأردني، والتقى مديرها وكبار الضباط فيها، وقام بجولات ميدانية لأكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، وكلية الدفاع المدني، للوقوف على الخطط والمناهج والتخصصات التعليمية والتدريبية الحديثة التي تواكب آخر مستجدات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية.


كما زار الوفد الضيف، مدينة الدفاع المدني التدريبية، وقيادة فريق البحث والإنقاذ الدولي، ومديرية دفاع مدني وسط عمان، وغرفة العمليات والسيطرة، وعددا من وحدات الدفاع المدني المختصة في تقديم خدمات الحماية المدنية والإنسانية للاطلاع على الميادين والأساليب التدريبية المتخصصة وطبيعة المهام والواجبات المناطة بها.

 




 

 


 

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