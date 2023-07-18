الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 12:12 م

توجيه بإعطاء المغتربين رخص إدخال الكترونية لمركباتهم

222502_19_1629808865


الوكيل الإخباري - أكد عقيد جمارك ورئيس قسم السيارات الأجنبية علي المجالي على ضرورة وجود تسهيلات لدخول السيارات الأجنبية إلى الأردن.اضافة اعلان


وقال المجالي، عبر أثير إذاعة الأمن العام ، أنه وجه خلال الاجتماع الذي عقد قبل شهرين مع اتحاد التأمين كانت بإعطاء المغتربين رخص إدخال الكترونية لمركباتهم فور وصولهم إلى مركز الدخول؛ لتجنب تأخيرهم.

وذكر أنه عند دخول المركبة سيتم عمل مسرب خاص"drive thru" في المراكز الحدودية (مركز جمرك عمان ومركز حرة الزرقاء)، وبعدها يتم الاتفاق مع اتحاد التأمين بإرسال معلومات التأمين إلكترونيًا عند دخول المركبة للأردن، موضحا وجود مركبات حديثة ليس من الضروري فحصها يكفي تدقيق معلوماتها إلكترونيًا.

وطالب المجالي، اتحاد التأمين بتوفير مندوب تأمين داخل مكاتب التأمين الموجودة على المراكز الحدودية لإنجاز إجراءات الترحيل الإلكترونية مباشرة، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لكادر إدارة الجمارك من مديرية تكنولوجيا المعلومات وكادر رخص الإدخال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
361889849_3043929829084011_6443267813908335854_n

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

pic_153629

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

41534_11_1653452521

تجارة الزرقاء تنظم ورشة تعريفية عن برنامج "انهض"

main_image64b6a59e16e9b

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

64b6ab09d1128

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

64b68c449ca4b

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

أخبار متعلقة
323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

مع بدء العطلة.. انتشار أمني مُكثف على الطرق الداخلية والخارجية

_copyالحدود_العمري_(45)

الأمن: 19 ألف مركبة دخلت الأردن عبر حدود العمري الاسبوع الماضي

333-copy

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

e48e75d7-f7d8-4949-b72c-4031225b56d5

إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تتسلم معدات حديثة

347406116_569879738652598_3534972838707936133_n

مدير الأمن العام يلتقي وفداً شرطياً فرنسياً ويزور وحدة الواجبات الميدانية

58040_5_1561373856

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية