توجيه بإعطاء المغتربين رخص إدخال الكترونية لمركباتهم

الوكيل الإخباري -

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أكد عقيد جمارك ورئيس قسم السيارات الأجنبية علي المجالي على ضرورة وجود تسهيلات لدخول السيارات الأجنبية إلى الأردن.وقال المجالي، عبر أثير إذاعة الأمن العام ، أنه وجه خلال الاجتماع الذي عقد قبل شهرين مع اتحاد التأمين كانت بإعطاء المغتربين رخص إدخال الكترونية لمركباتهم فور وصولهم إلى مركز الدخول؛ لتجنب تأخيرهم.وذكر أنه عند دخول المركبة سيتم عمل مسرب خاص"drive thru" في المراكز الحدودية (مركز جمرك عمان ومركز حرة الزرقاء)، وبعدها يتم الاتفاق مع اتحاد التأمين بإرسال معلومات التأمين إلكترونيًا عند دخول المركبة للأردن، موضحا وجود مركبات حديثة ليس من الضروري فحصها يكفي تدقيق معلوماتها إلكترونيًا.وطالب المجالي، اتحاد التأمين بتوفير مندوب تأمين داخل مكاتب التأمين الموجودة على المراكز الحدودية لإنجاز إجراءات الترحيل الإلكترونية مباشرة، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لكادر إدارة الجمارك من مديرية تكنولوجيا المعلومات وكادر رخص الإدخال.