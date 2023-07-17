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الإثنين، 17-07-2023 03:32 م

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مكتبه ، اليوم، مدير الدفاع المدني الفلسطيني، اللواء العبد ابراهيم خليل، والوفد المرافق له، وبحث الطرفان أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والحماية المدنية وتبادل الخبرات. 

وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية والمتمثلة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وتبادل الخبرات، وبما ينعكس ايجاباً على تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة للمواطنين.

من جانبه أشاد مدير الدفاع المدني الفلسطيني بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه مديرية الأمن العام في أداء واجباتها ومهامهما في مجال العمل الإنساني والحماية المدنية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في بناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني وأثره على الخدمات المقدمة.

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