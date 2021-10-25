مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد المديرية.



وقال مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن "إحياء هذه الذكرى العطرة بمولد خير البشرية وسيدها صلى الله عليه وسلم، تعزز في نفوس أبناء وبنات الأمن العام فضائل وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وترسخ لديهم القيم التي جاء بها الإسلام، والنهج الذي خطه النبي في كل جوانب الحياة".

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