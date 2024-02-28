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الأربعاء، 28-02-2024 03:21 م

مديرية الأمن العام تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

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الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية الأمن العام اليوم، بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، في أقاليم المملكة كافة، وبمشاركة عدد كبير من متقاعديها. 

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة التي خص بها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً لبذلهم وعطائهم، واعتزازاً بما قدموه من خدمات جليلة، واستذكاراً لأرواح شهداء الواجب، والمصابين العسكريين، الذين قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن  ثرى الوطن الطهور.

وثمنت مديرية الأمن لابنائها من المتقاعدين والمحاربين القدامى، والمصابين العسكريين، وذوي الشهداء وقوفهم صفاً واحداً مع إخوانهم وأخواتهم من العاملين والعاملات، والتفافهم حول القيادة الهاشمية في كل الظروف والأوقات.

من جانبهم، عبر المتقاعدون والمتقاعدات عن شكرهم ووفائهم لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أولاهم جل الرعاية والتقدير، شاكرين لمديرية الأمن العام حرصها على التواصل مع أبنائها المتقاعدين، وتلمس احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيبقوا الجنود الأوفياء المخلصين لتراب الوطن، ولقيادته الهاشمية الحكيمة.

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