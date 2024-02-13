مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام ونظراً لما ستشهده المملكة من حالة عدم استقرار جوي متوقعة إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية .



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وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة لافتة إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.



وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.



و أكدت على عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ يوم غد الاربعاء إنخفاض ملموس على الحرارة، الأجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اغلب من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا خاصة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.