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الخميس، 15-02-2024 09:44 م

الأمن يحذر من عدم استقرار الحالة الجوية

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الوكيل الإخباري - جدّدت مديرية الأمن العام، مساء الخميس، تحذيرها من عدم استقرار الحالة الجوية في الساعات المقبلة، والهطولات المطرية الغزيرة والمتفرقة على نطاقات جغرافية ضيقة.

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وحذرت المديرية من خطر الانزلاق في أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية، ومن خطر ارتفاع منسوب المياه.


ودعت إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها سواءً بالمركبات أو سيرا على الأقدام.


وأكدت ضرورة تفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، لا سيما في ظل درجات الحرارة المنخفضة.

كما شدّدت على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 

 




 

 


 

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