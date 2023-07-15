مديرية تنمية الزرقاء بصدد إطلاق مشروع تثقيفي وتوعوي لمحاربة التسول

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية التنمية الاجتماعية في الزرقاء عمر الروسان إن المديرية بصدد إطلاق مشروع توعوي لمحاربة التسول، نهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع وحدة التسول في الوزارة، بحيث يتم التركيز على تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية وإعداد بروشورات ويافطات إرشادية وتثقيفية لعدم التعاطف مع المتسولين.

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وبين الروسان في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية قامت منذ بداية العام الحالي 2023 بتكثيف حملات مكافحة التسول، حيث يتم شهرياً ضبط ما بين 30 إلى 70 متسولا، وتقوم المديرية بعمل دراسات اجتماعية للمتسولين الأحداث، مشيراً إلى ان قسم الأحداث والأمن الاجتماعي مسؤول عن مراكز الأحداث.



وأضاف ان المديرية نظمت حملتين لإزالة الخيم العشوائية قرب مدينة الأمير محمد للشباب وإبعادهم عن المنطقة لما يسببونه من إزعاج للمواطنين وتعطيل لحركة المرور في الشارع قرب الإشارات الضوئية.



وبخصوص مساكن الأسر العفيفة أوضح الروسان، أنه تم تخصيص 750 ألف دينار لدعم مساكن الأسر العفيفة، حيث استفادت 30 عائلة من هذا الدعم، لافتاً إلى إنشاء مساكن وصيانة منازل للأسر العفيفة، ضمن معايير وشروط محددة لدى المديرية، حيث يتم التركيز على أسر الأيتام، كما تم رصد مبلغ 750 ألف دينار لمساكن الأسر العفيفة على موازنة العام المقبل.



وأشار إلى أن قسم تعزيز الإنتاجية يقوم بتقديم التأمين الصحي للأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينار، وكذلك الإشراف على توزيع المساعدات المالية الطارئة والفورية، حيث تم منذ بداية العام الحالي توزيع مساعدات فورية وطارئة لأكثر من 7 آلاف أسرة.



وفيما يتعلق بالجمعيات الخيرية بين الروسان أن هناك 269 جمعية متخصصة في مجال التنمية الاجتماعية في الزرقاء، حيث أن القانون يسمح بدمج الجمعيات في حال توفر الرغبة لدى المعنيين بالجمعية، مشيراً إلى أن المديرية تشرف على الأمور المالية والإدارية للجمعيات والخطط التي تقدمها بداية كل سنة، وتسهيل مهامها لتنفيذ البرامج والأنشطة التي تقوم بها.



وأفاد بأن المديرية تقوم بتنظيم زيارات ميدانية الى الجمعيات ومتابعة الأمور المالية والإدارية، حيث تم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقتة لـ25 جمعية منذ بداية العام الحالي بهدف تصويب أوضاع تلك الجمعيات، فيما تم تسجيل 7 جمعيات جديدة، موضحاً أن قسم الجمعيات في المديرية يقوم بالإشراف والمتابعة على عمل الجمعيات، ويتم تقديم دعم للمشاريع التي تقدمها الجمعيات، حيث يطلب من كل جمعية تزويد المديرية بميزانية مصدقة من قبل محاسب قانوني نهاية كل سنة.