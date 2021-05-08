السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
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مدير الأمن العام يأمر بتوقيف ضابط وأفراد ظهروا في فيديو يتجاوزون خلاله مع أحد منتسبي القوات المسلحة

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السبت، 08-05-2021 08:19 م

مدير الأمن العام يأمر بتوقيف ضابط وأفراد ظهروا في فيديو يتجاوزون خلاله مع أحد منتسبي القوات المسلحة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أمر  وبعد التأكد من صحة الفيديو الذي جرى تداوله بتوقيف ضابط وأفراد في مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، لتجاوزهم ومخالفتهم القانون والأعراف وتعاملهم غير الصحيح مع احد منتسبي القوات المسلحة الباسلة .

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 كما وأوعز للقضاء الشرطي بالاسراع في إنهاء التحقيقات واتخاذ اشد الإجراءات القانونية وتوقيف الضابط والأفراد الذين ظهروا في الفيديو، وصولاً لإنفاذ العقوبات الرادعة بحق المتجاوزين عملاً بأحكام القانون.

  وأكد الناطق الإعلامي أن مديرية الأمن العام لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات فردية لا تعكس الصورة الحقيقية عن مبادئها الثابتة في تطبيق سيادة القانون في إطار من المساءلة والمحاسبة، كما أنها لا تعكس علاقة الأخوة مع رفاق السلاح من القوات المسلحة الأردنية، والتي نعدها المظلة التي تظلنا، والتي نقف مع أبنائها كتفاً بكتف وعلى كل شبر من ثرى وطننا الطهور للدفاع عن أمنه وحماه.
مشدداً أن مديرية الأمن العام وبكونها معنية بإنفاذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لن تقبل بأي تجاوز على القوانين من أحد منتسبيها، وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بصون الحقوق. 

 




 

 


 

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