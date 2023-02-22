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الأربعاء، 22-02-2023 03:38 م

مدير الأمن العام يزور قيادة أمن إقليم الشّمال

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الوكيل الإخباري - زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم قيادة أمن إقليم الشمال ، إذ اطّلع على أبرز الجهود والواجبات التي تضطلع بها ، والخطط الإستراتيجية والتشغيلية التي وضعت للأعوام 2023/ 2025.

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ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني لمنتسبي قيادة الإقليم كافة، مثنياً على الجهود التي يقومون بها والخدمات المُقدمة للمواطنين من مختلف التشكيلات والوحدات وفق منظومات العمل الجماعي كلّ ضمن مجالات اختصاصاته .


مؤكداً على ضرورة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للأعوام 2023/2025، والتي وضعت للأقاليم كافة، للارتقاء بالعمل الميداني والخدمات المُقدمة عبر مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة للمواطنين.


وأشار إلى أننا نعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، لتحقيق الرؤى الملكية بتجويد وتحديث منظومات العمل الأمني والشرطي والخدمات المُقدمة عبر إدارات ووحدات الأمن العام المختلفة ونسخر إمكاناتنا كافة لتلك الغاية.


وشدّد اللواء المعايطة على ضرورة تطوير مفاهيم الشرطة المجتمعية والتواصل الدائم مع المجتمعات المحلية من خلال مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة والتي تعزز الشراكة مع المواطنين كجزءٍ أصيل في العملية الأمنيّة .


واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدَّمه قائد أمن إقليم الشّمال، أبرز خلاله أهم الخطط والجهود المبذولة وإحصائيات العمل في مديريات الشرطة والمراكز الأمنيّة والوحدات الأخرى.


 




 

 


 

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