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الخميس، 13-04-2023 10:25 م

اللواء المعايطة يلتقي المدراء السابقين وينقل تحيات الملك لرفاق السلاح

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة على اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجميع منتسبي الأمن العام العاملين والمتقاعدين، ناقلاً تحيات جلالته لإخوانه من رفاق السلاح.

وبين مدير الأمن العام خلال لقائه ، القادة والمدراء السابقين للأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، أن مديرية الأمن العام ستبقى الحصن الأمين، الذي اجتمع فيه أبناؤه من مختلف الوحدات والتشكيلات، عاملين ومتقاعدين على حب الوطن، وهم الذين كانوا وسيبقون وافون لعهودهم، أمناء على ثوابت الوطن ومبادئه.

ولفت اللواء المعايطة خلال اللقاء الرمضاني الذي حضره عدد من كبار الضباط، أن مديرية الأمن العام لن تألو جهداً في رعاية منتسبيها ومتقاعديها, تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على المضي قدماً في نهج التواصل مع المتقاعدين العسكريين من رفاق السلاح، تقديراً لعطاءهم وتضحياتهم.

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