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الثلاثاء، 01-11-2022 05:40 م

مدير الأمن العام يلتقي رؤساء الوفود الشرطية المشاركة بسوفكس

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الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة رؤساء الوفود الشرطية المشاركة بمؤتمر "سوفكس "2022 ، حيث تباحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطويرها. 

والتقى المعايطة في مقر انعقاد مؤتمر "سوفكس" وفود الشرطة من شرطة نيويورك والشرطة الألمانية والفرنسية والإيطالية والتركية ومن الدول الشقيقة الامارات العربية وسلطنة عمان والشرطة الفلسطينية والدفاع المدني الفلسطيني .

ورحب مدير الأمن العام بالوفود وقدَّم لهم الشكر على تلبية دعوة مديرية الأمن العام والمشاركة بهذا الحدث العالمي الذي تحتضنه مدينة العقبة. 

وأكَّد المعايطة خلال اللقاءات التي أجراها، على انفتاح مديرية الأمن العام على العمل بنهج تشاركي لتعزيز الامن والسلم في المنطقة والعالم ، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية ، والسعي الدائم للانفتاح على أجهزة الشرطة في تلك الدول، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب معهم في شتى ميادين العمل الشرطي، لا سيّما في المجالات التدريبية والفنية والتقنية.

مشيراً إلى الظروف العالمية والتطور الحاصل للجريمة يحتم علينا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها، لاسيّما الجرائم المُستحدثة والعابرة للحدود وجرائم المخدرات .

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