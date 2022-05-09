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الإثنين، 09-05-2022 04:04 م

مدير الأمن العام يلتقي وفداً من الشرطة البريطانية

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، على عمق العلاقة الأردنية البريطانية والتي وطد أركانها جلالة الملك عبدالله الثاني، وانعكست إيجاباً على مستوى التعاون بين مديرية الأمن العام ونظيرتها البريطانية.

وأشار الحواتمة خلال لقائه مفوض شرطة العاصمة، ورئيس وحدة مكافحة الارهاب البريطانية، المفوض مات جوكس، إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الطرفين، والهادفة إلى تعزيز الأمن، ومواجهة التحديات المشتركة في سياق مكافحة الجريمة والحرب على الإرهاب.

وبيَّن الحواتمة، بحضور السفيرة البريطانية لدى المملكة، بريدجيت بريند، أن مديرية الأمن العام خطت خطوات واسعة في بناء قدراتها، لتوفير الخدمة الأمنية الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فضلاً عن جهودها الكبيرة والمبذولة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مشيداً بالوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة المتحدة لدعم هذه الجهود.

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