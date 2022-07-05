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الثلاثاء، 05-07-2022 12:52 م

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن امتحان مبحث الرياضيات "التوجيهي" يوم الخميس القادم لجميع الفروع سيكون متزناً ويراعي الفروق الفردية .

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وأضاف اليوم الثلاثاء كنانة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أسئلة امتحان الرياضيات متناسبة مع الوقت حيث تكون مدة الامتحان كافية.


ووجه رسالة لطلبة التوجيهي بضرورة إدارة الوقت بشكل حكيم خلال تقديم الامتحان وتحديداً امتحان الرياضيات .


وحول مقترح تسليم طلبة التوجيهي آلة حاسبة في الامتحانات العلمية نوه أن الوزارة لم تعتمد المقترح مضيفاً أنه يمنع إدخال آلة حاسبة على قاعة الامتحان .


ويتقدم لامتحان الرياضيات طلبة التوجيهي في كافة الفروع يوم الخميس القادم الموافق 7 تموز 2022 .


 




 

 


 

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