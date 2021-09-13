مدير البشير لـ الوكيل : نتائج تحقيق وفاة الطفلة لين ستظهر غداً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال مدير مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع السليمات إنه يتم المتابعة بشأن وفاة الطفلة لين والتي تبلغ من العمر 5 أعوام إثر انفجار الزائدة لديها خلال علاجها في مستشفى البشير .

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وأكد السليمات لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بوفاة الطفلة لين مشيرا إلى أن نتائج التحقيق ستظهر غداً الثلاثاء وسيتم محاسبة كل مقصر.



من جهته قال والد الطفلة ماهر أبو حطب إنه تم تشخيص الحالة على أنها التهاب في المسالك البولية، ثم عادت للمستشفى في اليوم التالي وتم تشخيص الحالة بأنها التهاب في الامعاء، الى ان تم التشخيص بأنه التهاب الزائدة الدودية من خلال طبيب خاص.