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الأربعاء، 08-03-2023 10:43 م

مدير ‎المؤسسة التعاونية يطلع على مشروع جمعية الرياحين للسيدات الزراعي

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الوكيل الاخباري - اطلع مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، على مشروع ريادي لجمعية الرياحين التعاونية للسيدات في محافظة مأدبا، في مجال زراعة الخضار باستخدام البيوت البلاستيكية، للوقوف على قصة نجاحه، وما يواجهه من تحديات.

وأشاد الشلبي لدى لقائه رئيسة وأعضاء لجنة إدارة الجمعية وعددهنّ 15 سيدة، بحضور مدير تعاون مأدبا غازي الهواوشة، جهود جمعية الرياحين من خلال مشروعها الذي يعتمد على زراعة ورقيات وبعض أصناف الخضار، وتسويق منتجاتها عبر السوق المركزي.

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