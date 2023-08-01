مدير دائرة الآثار يتفقد أعمال تأهيل متحف نقوش البادية الشمالية

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، أعمال التأهيل والتطوير لمتحف نقوش البادية الشمالية في منطقة الصفاوي.

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وبحسب بيان للدائرة، اليوم الثلاثاء، أكد بلعاوي، ضرورة إشراك البلدية ومجلس اللامركزية في المنطقة للخروج بآلية عمل مشتركة للمتحف، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي كافة، وليكون المتحف نقطة جذب للسياح والمهتمين بدراسة النقوش من الباحثين والمختصين.

والمبنى الذي سيقام عليه المتحف هو مبنى الهجانة القديم، حيث تقوم كوادر دائرة الآثار العامة بإعادة تأهيله، ليصبح متحفًا للنقوش، ويحاكي قصة المكان وتاريخ المنطقة، كما سيضم المتحف قاعة لعرض مجموعة من النقوش، ومكتبة للباحثين، وقاعة عرض تحاكي قصة المكان.



كما تفقد بلعاوي مع فريق من كادر الدائرة، قلعة الأزرق، واطلع على سير أعمال التأهيل فيها، مشددا على أهمية تركيب اللوحات الإرشادية في القلعة، وتأهيل المسارات داخلها.