مدير عام الجمارك يرعى افتتاح دورة تدريبية حول إدارة المشاريع

الوكيل الإخباري

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- افتتح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الأحد، الدورة التدريبية المتخصصة في إدارة المشاريع، بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممولة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، لعدد من موظفي الدائرة من مختلف المديريات والمراكز الجمركية، والتي تهدف إلى تطبيق للمعرفة والمهارات والأدوات والأساليب لدى موظفي الجمارك في إدارة المشاريع لتحقيق الأهداف والمتطلبات المحددة.وقال القضاة، إنّ هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2023/ 2025 والمرتبطة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، سعيًا لتحقيق الأهداف الوطنية التي تنعكس بشكل مباشر على خدمة الوطن والمواطن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن برنامج إدارة المشاريع خطوة مهمة في بناء الخبرة وتبادل المعلومات، التي تساعد على إدارة المشاريع بمختلف أنواعها بأفضل الممارسات، التي تعمل على تنفيذ المهام المطلوبة بطريقة أسهل وأكثر فعالية.وقالت منال الأسير، رئيس فريق تعزيز الإيرادات العامة في المشروع، إنّ هذه الدورة تأتي ترسيخًا لمبدأ الشراكة الحقيقية بين الدائرة ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة والمتمثل بتقديم مختلف اشكال الدعم لتحقيق اهداف الدائرة في بناء القدرات والمهارات في مختلف الأصعدة استجابةً لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير وفق خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.ومن جانبه، أعرب القضاة، عن شكره وتقديره إلى السّادة الخبراء المدربين على جهودهم الطيبة، ودورهم الكبير في إثراء الدورة التدريبية، وإلى جميع موظفي مشروع الإدارة المالية العامة (USAID)، على جهودهم في التحضير والإعداد لهذا البرنامج التدريبي المميز.