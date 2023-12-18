مدير عام الغذاء والدواء يؤكد سلامة المواد الغذائية والدوائية

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سلامة المواد الغذائية والدوائية وصلاحيتها للاستهلاك وتوفرها بكميات كافية.

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وقال مهيدات خلال لقائه اليوم الاثنين، مع القطاع التجاري بمحافظة الكرك، بحضور مساعد محافظ الكرك خالد الجعافرة، إن اللقاء يأتي من حرص المؤسسة على تعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحثها للوصول إلى الرقابة الذاتية.



وأوضح ان المؤسسة لكي تتمكن من القيام بدورها الرقابي بشكل فاعل تم مضاعفة فروعها بمختلف محافظات المملكة لتصل إلى 18 فرعا تضم كادرا وجهازا رقابيا فاعلا ومدربا ومؤهلا للتعامل بمهنية عالية.



وأشار إلى التوجه لتوحيد لباس جميع العاملين بالمؤسسة، خاصة لجان التفتيش والرقابة بالإضافة إلى توفير الرقابة الإلكترونية ببعض المنشآت.



وشدد على أهمية توحيد الجهات الرقابية والتنسيق بين مختلف الجهات للتخفيف على التاجر، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التوعي والتثقيفي والإرشادي الذي تنفذه المؤسسة باستمرار والتي تهدف الى التخفيف من أعباء المخالفات المالية، مبينا انخفاضها بالسنوات الأخيرة إلى نسب عالية جدا.



وأكد مهيدات حرص المؤسسة الى الاستعانة والتشبيك مع مختبرات جامعة مؤتة لمساعدة التجار واختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات عليهم.



من جانبه، عرض رئيس غرفة تجاه الكرك ممدوح القرالة، لمطالب القطاع التجاري والمؤسسات الغذائية والدوائية بالمحافظة المتمثلة بأهمية زيادة أعداد العاملين بفرع الكرك وتعزيز دور التشاركية بين المؤسسة والقطاع التجاري، والتركيز على الجانب التوعوي والارشادي والتدرج بالمخالفات، وأهمية إيجاد مختبر مركزي لإقليم الجنوب وإعادة النظر بقيم المخالفات.