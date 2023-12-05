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الثلاثاء، 05-12-2023 11:31 ص

مواطنون يعبرون عن ارتياحهم للخدمة الصحية المقدمة في مركز طبي القطرانة

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الوكيل الإخباري - عبر مواطنون في لواء القطرانة عن ارتياحهم للخدمة الصحية المقدمة في مركز طبي القطرانة الشامل الواقع وسط اللواء على الطريق الرئيس الموصل إلى العاصمة عمان.

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وأشاد المواطنون في المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من الكوادر الطبية والتمريضية، لافتين إلى أن المركز يعتبر حلقة الوصل الطبية مع محافظة الكرك نظرا لبعد المسافة التي تصل إلى حوالي 40 كيلو مترا الأمر الذي خفف عن كاهلهم مشقة وعناء مراجعة المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص والمراكز الطبية في محافظة الكرك، وما يتبع ذلك من كلف مالية على المرضى والتي يصعب عليهم تأمينها في أغلب الأوقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة إن عدد المراكز الصحية الشاملة والأولية في مختلف ألوية المحافظة يبلغ عددها 55 مركزا، مؤكدا أن المديرية تضع ضمن خططها وأولوياتها تطوير المراكز الصحية الشاملة من خلال تزويدها بكافة الاحتياجات الطبية من أجهزة طبية وكوادر طبية وتمريضية وفنية وصولا إلى الارتقاء بعملها لتكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية المثلى للمواطنين.


بدوره، أوضح مدير المركز الدكتور عز الدين القرالة أن المركز يقدم الخدمة الطبية لأربعة تجمعات سكانية، وهي القطرانة وسد السلطاني والوادي الأبيض والدامخي، بالإضافة إلى مرتادي الطريق الصحراوي والشركات والمصانع الموجودة في مختلف أنحاء اللواء، ولا سيما أن وقوعه على الطريق الصحراوي ضاعف من أهميته الطبية حيث يستقبل المركز وبشكل شبه يومي العديد من الحالات المرضية المختلفة، بالإضافة إلى الإصابات الناتجة عن حوادث السير التي يتكرر وقوعها.


وأضاف أن المركز يحتوي على العديد من عيادات الاختصاص، وهي الباطني وطب الأسرة والجراحة العامة والنسائية والتوليد والأسنان والطب العام وقسم الأمومة والطفولة والأشعة والمختبر، مشيرا إلى أن عدد المراجعين لجميع الأقسام الطبية في المركز يقارب 3000 مراجع بشكل شهري وبما يعادل 100 مريض يوميا، بالإضافة إلى الحالات الطارئة وحوادث السير.

وقال المواطن كامل بني عطية إن المركز يلبي مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين، ويوفر مختلف العلاجات التي يحتاجها المرضى باستمرار، مشيدا بالنقلة النوعية التي حصلت للمركز جراء التجاوب الإيجابي من مديرية صحة الكرك والتي تحرص دوما على نقل مختلف مطالب المرضى لوزارة الصحة وصولا إلى تلبيتها وترجمتها على أرض الواقع الطبي.

فيما ثمن المواطن عبد العزيز بني عطية الجهود الكبيرة لمديرية صحة الكرك وجميع الكوادر الطبية والتمريضية في المركز، والتي أسهمت في تحقيق الكثير من الأهداف الطبية المنشودة في اللواء.


وقال المواطن غصاب بني عطية إن مركز صحي القطرانة يغطي مساحة جغرافية واسعة الأمر الذي يتطلب توفير مختلف الاحتياجات الطبية للمركز حتى يتمكن الكادر من تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، مشيرا إلى ضرورة رفد المركز بعيادة للعظام والمفاصل وأطباء أسنان وتوفير بعض الأجهزة الطبية.

 




 

 


 

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