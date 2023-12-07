الأمن العام يستجيب لـ18 ألف اتصال خلال المنخفض ​

الوكيل الإخباري - بيّنت مديرية الأمن العام استجابتها لـ18 ألف اتصال في اليوم الأول من المنخفض لا سيما منذ مساء أول أمس الثلاثاء وحتى صباح يوم أمس الأربعاء، نتج عنها 8 آلاف بلاغ تم التعامل معها. اضافة اعلان





واستجابت مديرية الأمن العام خلال تلك الفترة لحوالي 150 بلاغاً تعلقت بالحالة الجوية وخاصة إخلاء الأشخاص المحاصرين وارتفاع مناسيب المياه، وذلك حسب ما تحدث به رئيس شعبة المراقبة والسيطرة، المقدم محمد أبو عرابي، لإذاعة الأمن العام.



وأضاف أن تقنية تحديد موقع المتصل وفرت الكثير من الوقت والجهد على الجهات الأمنية ورفعت سرعة الاستجابة، إلا أن بعض الاتصالات تبين بعد الوصول لها أنها غير طارئة، مؤكداً على ضرورة تركيز الاتصالات، في مثل هذه الأوقات على الحالات الطارئة لضمان وصول الخدمات إلى جميع طالبيها، دون استنزاف للجهود والمقدرات، وخاصة لفرق الإنقاذ والإسعاف من الدفاع المدني.



وبين رئيس قسم التثقيف الوقائي التابع لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في الدفاع المدني الرائد سند المناصير، أن مديرية الدفاع المدني قدمت خلال المنخفض الجوي خدماتها الإنسانية من خلال استجابتها لعدد من البلاغات الواردة، وكان أبرزها في محافظة الكرك حيث تم إخلاء 16 شخص حاصرتهم مياه الأمطار من داخل أحد المنازل وتأمينهم إلى منطقه آمنه.



وفي محافظة الزرقاء قدمت كوادر الدفاع المدني يد العون والمساعدة لساكني عمارة حاصرتها المياه، بينما أخلت فرق الدفاع المدني في مأدبا شخصين حاصرتهما مياه الأمطار داخل إحدى المزارع إلى منطقة آمنة.



فيما تعاملت كوادر دفاع مدني شرق عمان مع عدد من البلاغات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من المنازل السكنية حيث تم التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.



يذكر بأن مديرية الأمن العام ومن خلال مديرية الدفاع المدني ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية فعّلت خطتها الإعلامية والتوعوية الخاصة بفصل الشتاء، والتي كان لها الأثر الإيجابي في رفع الحس الوقائي لدى المواطنين وأبدوا تعاوناً واستعداداً أسهم في التقليل من الحوادث والحد منها-بفضل الله- في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن الجاهزية والتشاركية بين مؤسسات الدولة التي أسهمت في تحقيق ذلك.



ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة في حالات الطوارئ.