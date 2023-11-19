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الأحد، 19-11-2023 10:01 م

أشغال الكرك تفتح غرف عمليات خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أشغال الكرك اليوم الأحد، عن فتح غرف عمليات في مختلف المديريات التابعة لها نظرا للظروف الجوية السائدة وتساقط الأمطار بغزارة في مختلف أنحاء المحافظة.

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وأكد مدير المديرية المهندس خالد العمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاهزية المديرية لتقديم الخدمة المطلوبة، مهيبا بالمواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.


وأشار إلى ضرورة تواصل المواطنين مع غرفة العمليات الرئيسية في المديرية على الرقم ( 0780377242) عند الحاجة والضرورة.


وأضاف، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة في المديرية والتأكيد على ضباط ارتباط غرف العمليات بتزويد المديرية بتقارير أولا بأول عن سير العمل لمواجهة الظروف الجوية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

 




 

 


 

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