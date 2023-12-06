الأربعاء 06-12-2023
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الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

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الأربعاء، 06-12-2023 12:35 م

الغذاء والدواء: ارتفاع بسيط على أسعار بعض تراكيب حليب الرضع

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن أسعار حليب الأطفال الرضع في الأردن متدنية بالمقارنة مع الدول الأخرى.

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وقال مهيدات خلال جلسة رقابية، اليوم الأربعاء، إن سعر عبوة الحليب سعة 400 غرام في المملكة هو 4 دنانير وذات العبوة في الأسواق المجاورة هو 13 دينار.

 

وأضاف أن المؤسسة تعمل على الحفاظ على أسعار حليب الرضع حتى تكون بمتناول الجميع.

 

وأشار إلى أنه كان هناك ارتفاع بسيط بنسبة 6% على بعض التركيبات الخاصة خلال عام 2023 وهي التي تسمو إلى مرتبة العلاج وتصرف للأطفال الذين يعانون سوء الامتصاص أو عسر الهضم أو غيرها.

 

وبيّن مهيدات أن هذه التركيبات مدعومة من قبل الشركات العالمية ولوحظ الإقبال عليها من قبل المواطنين لتدني أسعارها بالمقارنة مع التراكيب الأصيلة التي هي مهمة لصحة ونمو الأطفال الرضع.

 




 

 


 

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