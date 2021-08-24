مدير مركز المناهج: المعلم قادر على تدريس التربية الإعلامية بعد التدريب

الوكيل الإخباري - رأى مدير المركز الوطني لتطوير المناهج محمود المساد، الثلاثاء، أن المعلم بتخصصه قادر على تدريس التربية الإعلامية بعد التدريب.

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وأضاف المساد عبر برنامج "جلسة علنية"، لن يكون هناك تخصص (معلم إعلام) لتدريس مادة التربية الإعلامية"، والتوجه الآن هو نحو المناهج الرشيقة والعميقة وتقليل عدد المواد والمعلم بتخصصه قادر على تدريس التربية الإعلامية بعد التدريب، و"نريد تدريب وتعليم المعلم مهارة النقد والتحليل".

وتدرس وزارة التربية والتعليم استحداث مبحث منفصل مخصص للتربية الإعلامية في ضوء تضمين مفاهيم التربية الإعلامية في عدد قليل من المناهج الدراسية، وفق مسؤول في وزارة التربية والتعليم.



وقال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم رائد عليوة، إن وجود مبحث تحت عنوان التربية الإعلامية هو قيد الدراسة، ولن تُدرس التربية الإعلامية في العام الدراسي المقبل لعدم وجود منهاج تحت هذا المسمى.



وافترض المساد، أن يقود المركز الوطني لتطوير المناهج مشروع المناهج ومشروع التربية الإعلامية.



وقال المساد، إن "التربية الإعلامية تصدر مشروعها وزارة الثقافة ومعهد الإعلام الأردني بالتعاون مع وزارة التربية".



وأشار المساد إلى وجود "مغالطة قانونية" في عدم تكليف المركز الوطني لتطوير المناهج في وضع مشروع للتربية الإعلامية، مضيفاً إن ما ضُمن في المناهج الدراسية لا يعد منهاجا وإنما محتوى لتدريب المعلمين.



"المنهاج موضوع مختلف تماما عن محتوى التدريب"، وفق المساد.



وقال عليوة إن ما ضُمن في المناهج اقتصر على منهاجي الحاسوب والتربية الوطنية للصفين الثامن والعاشر، من خلال "فقرة" في درس، ولا تعول الوزارة عليه كثيرا.



ودربت وزارة التربية 780 معلما ومشرفا على تمكينهم في التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام، كما شكلت الوزارة لجنة عليا في تموز/يوليو 2020 لبناء الخطط وآليات التطوير.



وأضاف المساد إن المطلوب قانونيا أن يقود المركز الوطني لتطوير المناهج منهج التربية الإعلامية.