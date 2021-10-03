مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، أنه يتم وضع خطط ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمراجعي المستشفى ، في ظل الاكتظاظ الحاصل داخل أروقته ، ما يسبب عدم تقديم العلاج بالشكل المنشود .



ولفت العبداللات الأحد لـ "الوكيل الإخباري"، أنه سيتم تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف والطوارئ ، من أجل المساهمة في التخفيف من العبء الحاصل في القسم ، والتقليل من الإجهاد التي تواجهه الكوادر .

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وتابع " تم الإيعاز لشركة الأمن والحماية العاملة في المستشفى من أجل الحد من كثرة مرافقي المرضى ، " ، وفق العبداللات .

" كما تمّ نقل عيادات العظام إلى مبنى الإسعاف القديم وتهيئة المبنى من أجل استقبال مرضى العظام ، حيثق يساهم ذلك بتقليل الاكتظاظ بنسبة 30%" وفق العبداللات.

وأشار إلى أنه يتم العمل على وضع الخطط الرامية إلى تحسين آداء الكوادر العاملة ، وتعزيز المنظومة الصحية داخل مستشفيات البشير ، لتلافي التقصير والإهمال والأخطاء وفق توجيهات الملك عبد الله الثاني.

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