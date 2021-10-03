الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة لـ الوكيل : تعطل الموقع لغايات الصيانة بشكل مؤقت

بيان هام من السفارة الاردنية في سلطنة عمان بشأن اعصار شاهين

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

البنك المركزي : تعميم بخصوص إجراءات العناية المبسطة

مصر.. إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

الأمانة لـ الوكيل: أشد العقوبات بحق من اعتدى على عامل الوطن

مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

الأحد، 03-10-2021 02:20 م

مدير مستشفيات البشير لـ الوكيل : تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف

9202121115828582163685


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، أنه يتم وضع خطط ، من أجل تحسين  الخدمات المقدمة لمراجعي المستشفى ، في ظل الاكتظاظ الحاصل داخل أروقته ، ما يسبب عدم تقديم العلاج بالشكل المنشود .

ولفت العبداللات الأحد لـ "الوكيل الإخباري"، أنه سيتم تعزيز الكوادر التمريضية في قسم الإسعاف والطوارئ ، من أجل المساهمة في التخفيف من العبء الحاصل في القسم ، والتقليل من الإجهاد التي تواجهه الكوادر .

اضافة اعلان

 

وتابع " تم الإيعاز لشركة الأمن والحماية العاملة في المستشفى من أجل الحد من كثرة مرافقي المرضى ، " ، وفق العبداللات .

 

" كما تمّ نقل عيادات العظام إلى مبنى الإسعاف القديم وتهيئة المبنى من أجل استقبال مرضى العظام ، حيثق يساهم ذلك بتقليل الاكتظاظ بنسبة 30%"  وفق العبداللات.

 

وأشار إلى أنه يتم العمل على وضع الخطط الرامية إلى تحسين آداء الكوادر العاملة ، وتعزيز المنظومة الصحية داخل مستشفيات البشير ، لتلافي التقصير والإهمال والأخطاء وفق توجيهات الملك عبد الله الثاني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ديوان الخدمة

ديوان الخدمة لـ الوكيل : تعطل الموقع لغايات الصيانة بشكل مؤقت

1020212135238187453188

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

إغلاق 3

إغلاق 3 مكاتب سياحية وإيقاف 9 أخرى لمخالفتها اشتراطات سياحة العبور

عامل وطن

الأمانة لـ الوكيل: أشد العقوبات بحق من اعتدى على عامل الوطن

920213021031512373773

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

1020211192151816376853

نقيب الصيادلة لـ الوكيل: فيتامينات الحديد لطلبة المدارس آمنة

أخبار متعلقة
f

عباس يهاتف جلالة الملك ويطمئن على صحة ولي العهد بعد إصابته بكورونا

تفسير-رؤية-حلم-دخول-السجن-في-المنام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

92021229654676235383

وزير الصحة : الملك وضع النقاط على الحروف

w

الملك يدعو لدعم الأونروا واستجابة دولية للازمة اللبنانية

f243bf3f-5681-4f5e-a407-c5378ea7ac51

باقة حكومية سارة للأردنيين اليوم