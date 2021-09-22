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الأربعاء، 22-09-2021 08:44 م

وزير الصحة : الملك وضع النقاط على الحروف

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الملك عبد الله الثاني في لقائه الأخير مع القطاع الصحي وضع النقاط على الحروف، مبينا أن اللقاء مع جلالته جاء لمناقشة أوضاع القطاع الصحي بشكل عام.

وأضاف الهواري في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن جائحة كورونا كشفت عيوب القطاع الصحي في الأردن وغيرها من الدول، مبينا أن النظام الصحي في الأردن صمد أمام موجتين عنيفتين لكورونا.

وأكد أن هيكلة وزارة الصحة منذ العام 2016 لم تراجع ما دفع إلى أهمية إعادة النظر فيها وستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن.

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