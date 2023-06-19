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الإثنين، 19-06-2023 06:49 م

مذكرة تعاون بين تجارة عمان وجمعية خبراء ضريبة الدخل

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الوكيل الاخباري - وقّعت غرفة تجارة عمان وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الاثنين، مذكره تعاون، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي والمهني في مجالات العمل الضريبي والتدريبي.

وتضمنت بنود المذكرة، التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس الجمعية ابراهيم حرب، التنسيق بين الطرفين لدى عقد أي دورات تدريبية أو ورشات عمل تتعلق بضريبة الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، وضرورة التعاون في مجال التدريس والتدريب كل حسب اختصاصاته وإمكاناته الأكاديمية المتوفرة وفق الخطط المتفق عليها بين الطرفين وتقديم التسهيلات اللازمة.

كما نصت بنود المذكرة، على إقامة علاقات بينية تهدف إلى تطوير التعاون في المجالات الأكاديمية والتدريبية والإدارية على أساس تبادل الخبرة والمعرفة، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الفريقين.

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