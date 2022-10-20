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الخميس، 20-10-2022 03:28 م

مذكرة تفاهم بين الاحصاءات العامة وجمعية البنوك

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الوكيل الإخباري - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ورئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم السالم، مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع الجمعية بتنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين جودة وشمولية المخرجات الإحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي ضمن إطار نظام تجميع الحسابات القومية.

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وقالت الشريدة، في بيان اليوم الخميس، إنه بموجب المذكرة ستقوم دائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسوح متخصصة لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالقطاع المصرفي وفق أفضل المعايير الدولية.


وأكد أن الدائرة ستقوم أيضا بتزويد جمعية البنوك بالمعلومات والبيانات اللازمة والتعاون معها في تحسين جودة وشمولية ومساهمة القطاع المصرفي في الحسابات القومية بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها وبهدف مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية.


وأضاف الشريدة أن مشروع دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في الأردن الذي تبنته وزارة التخطيط والتعاون الدولي سيعمل على توفير احتياجاته من البيانات الإحصائية لمستخدمي هذه البيانات والتي من ضمنها القطاع الخاص، ووفقا لأحدث المنهجيات والتوصيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.


من جهته، أكد السالم أهمية التعاون بين الجمعية ودائرة الإحصاءات العامة لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتسقة تلبي احتياجات القطاع المصرفي وتعطي صورة واضحة وشاملة عن مساهمة القطاع المصرفي في جميع الجوانب الاقتصادية.

 




 

 


 

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