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الخميس، 22-09-2022 10:23 م

الخصاونة: الحكومة مهتمة بتعزيز مشاركة الشباب بمختلف مناحي الحياة

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، مساء اليوم الخميس، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، والوفد المرافق الذي يزور المملكة ضمن جولة له في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ووزير الشباب محمد النابلسي، حرص الأردن على تعزيز علاقات الشراكة القائمة مع اللجنة الأولمبية الدولية لدعم المشاريع والبرامج الرياضية في الأردن.

كما أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع الشباب وتعزيز مشاركته في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الرياضة أداة فاعلة في تعزيز النسيج الاجتماعي والتقارب بين الشعوب.

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ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين تسعى لتوفير الإمكانات وتعزيز الفرص أمام الشباب الأردني للمشاركة في المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية.


من جهته، أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن زيارته للأردن ودول في المنطقة تهدف إلى توطيد العلاقات مع الدول الأعضاء في اللجنة ودعم المشاريع والبرامج الرياضية والشبابية فيها.

 




 

 


 

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