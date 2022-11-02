مذكرة تفاهم بين المناطق التنموية وأصدقاء البحر الميت

الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية أصدقاء البحر الميت في مقر المجموعة.

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وقالت مدير عام المناطق التنموية، المهندسة أروى الحياري، في بيان اليوم الأربعاء، إن المذكرة جاءت ترجمةً للجهود المشتركة بين المجموعة وجمعية أصدقاء البحر الميت، في تطوير البيئة في المنطقة وتهيئتها لتحفيز القطاع السياحي والفندقي.



وبينت أن المذكرة تهدف إلى تنسيق التعاون المشترك بين المجموعة والجمعية لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة للحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة البحر الميت، موضحة أن المناطق التنموية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع حلول مستدامة للحفاظ على البيئة ونظافة الشواطئ في منطقة البحر الميت وبالتعاون مع شركائها.



وأكدت أن مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد وتوفير مبادرات داعمة للبحر الميت بالمجالات كافة من خلال إعداد أنشطة ومبادرات تطوعية وعقد ندوات وورشات عمل مشتركة لدعم جهود تطوير سياحة وبيئة منطقة البحر الميت والمساهمة في زيادة التفاعل بين السياح والمجتمع المحلي، مشيدةً بالجهود التي تبذلها الجمعية في الحفاظ على الإرث الطبيعي والتاريخي لمنطقة البحر الميت.