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الأحد، 25-02-2024 11:51 ص

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة عمان

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الوكيل الإخباري - وقعت غرفتا تجارة الأردن، وتجارة وصناعة عمان، مذكرة تفاهم لتعميق علاقات التعاون بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية، وإقامة شراكات استثمارية وتجارية بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره العماني.

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وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل بن عبدالله الرواس، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين قطاعات الأعمال المنتسبة للغرفتين، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.


وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان بتشجيع تأسيس الاتصالات المباشرة بين قطاع الأعمال عن طريق تنظيم زيارات الوفود والبعثات التجارية والمشاركة بالفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات والتقارير المتعلقة بالتجارة والمسموح بتبادلها رسميا.


وأكد الحاج توفيق، في بيان اليوم الأحد، أن المذكرة ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري وإقامة الشراكات الاستثمارية بين المملكة وسلطنة عمان، والبناء على علاقاتهما الأخوية العميقة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.


وبين أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال العام الحالي، مع التركيز على قطاعات استثمارية محددة ذات أولوية للبلدين، وبخاصة الأدوية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.


يذكر أن صادرات المملكة إلى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 2023، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات.


 




 

 


 

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