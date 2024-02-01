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الخميس، 01-02-2024 06:52 م

بريطانيا تفتح التصريح الإلكتروني للأردنيين لدخول بلادها دون تأشيرة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة البريطانية في عمان، أن برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني مفتوح الآن لجميع الاردنيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعتزمون زيارة المملكة المتحدة اعتبارا من 22 شباط الحالي.

وقالت السفارة في بيان ان هذا التوسع في تطبيق البرنامج يأتي بعد إطلاقه بنجاح للقطريين الذين بات باستطاعتهم الاستفادة منه منذ تشرين الأول الماضي، حيث قدّم أغلبهم طلباتهم باستخدام التطبيق الهاتفي (UK ETA)، مشيرة الى ان تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة (EVW)، وينفي حاجة الخليجيين والأردنيين لتأشيرة للزيارات القصيرة إلى المملكة المتحدة.

وقالت، لقد بات الآن باستطاعة مواطني قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين والأردن القدوم الى المملكة المتحدة في زيارات متعددة على مدى سنتين، أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر – أيهما أقرب، مقابل دفع 10 جنيهات فقط. فيما كان مواطنو دول الخليج يدفعون سابقا 30 جنيها بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة، وكان الأردنيون يدفعون 115 جنيها للحصول على تأشيرة زيارة لمرة واحدة.

وبحسب السفارة يقدم الزائرون الخليجيون مساهمات قيّمة للاقتصاد البريطاني، حيث أنفق 800 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة عام 2022.

وتصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو جزء من عملية التحول والرقمنة التي تطبقها الحكومة البريطانية في نظام الحدود والهجرة، وذلك يوفر للزائرين الشرعيين مستقبلا تجربة سفر يسيرة.

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