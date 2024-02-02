مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

الوكيل الإخباري - شارك المئات بعد صلاة الجمعة بمسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان، للتضامن مع الأهل في غزة الذين يتعرضون منذ 119 يوما، لحرب إبادة همجية، وللتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.



وندد المشاركون في حصار غزة وطالبوا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع المحاصر تحت العدوان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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كما نددوا بالهجمة الإسرائيلية الغربية على وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الأونروا، مستنكرين تجفيف الدعم المادي عنها.



وأكدوا أن تقويض الأونروا لن يمر، وأن المحاولات الإسرائيلية بشأن المنظمة الدولية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني.





