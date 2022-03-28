مذكرة تفاهم جديدة بين الأردن وأمريكا

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريس هودجز والوفد المرافق له اليوم الإثنين.
وأكّد الوزير الصفدي متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، وتمّ خلال الاجتماع بحث مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان الصديقان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية.
التقى @AymanHsafadi نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريس هودجز والوفد المرافق له، اليوم، في اجتماعٍ أكّد متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، وتمّ خلاله بحث مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان الصديقان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 28, 2022
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