مذكرة تفاهم جديدة بين الأردن وأمريكا

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريس هودجز والوفد المرافق له اليوم الإثنين.

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وأكّد الوزير الصفدي متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، وتمّ خلال الاجتماع بحث مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان الصديقان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية.



🇺🇸 🇯🇴pic.twitter.com/8mqdFbnNUW التقى @AymanHsafadi نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريس هودجز والوفد المرافق له، اليوم، في اجتماعٍ أكّد متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، وتمّ خلاله بحث مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان الصديقان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية.🇺🇸 🇯🇴 @StateDept_NEA March 28, 2022





