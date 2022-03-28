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الإثنين، 28-03-2022 12:19 م

مذكرة تفاهم جديدة بين الأردن وأمريكا

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريس هودجز والوفد المرافق له اليوم الإثنين.

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وأكّد الوزير الصفدي متانة الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأمريكية، وتمّ خلال الاجتماع بحث مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان الصديقان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية.




 




 

 


 

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