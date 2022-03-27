الصفدي يبحث مع نظيره السلوفاكي تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش أعمال منتدى الدوحة.
يلتقي الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi وزير خارجية سلوفاكيا إيفان كورتشوك @IvanKorcok، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش أعمال #منتدى_الدوحة @DohaForum— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 27, 2022
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