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الأحد، 27-03-2022 11:07 ص

الصفدي يبحث مع نظيره السلوفاكي تعزيز التعاون بين البلدين

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الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك، لبحث أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش أعمال منتدى الدوحة.

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