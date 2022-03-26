الأردن يؤكد على الدعم الثابت للبنان والعراق

الوكيل الإخباري - اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي.

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وأكّد الصفدي خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال منتدى الدوحة، دعم المملكة للبنان في جهوده تجاوز الأزمة التي يواجهها.



وثمّن ميقاتي مواقف المملكة وجهودها التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم لبنان واستقراره وأمنه وسيادته ومؤسساته.



وبحث ميقاتي والصفدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومشروعيّ تزويد الأردن لبنان بالكهرباء عِبر سوريا، والغاز المصري عِبر الأردن وسوريا.



ورحب الصفدي ببيان رئيس مجلس الوزراء اللبناني حول العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي والتجاوب السعودي الإيجابي معه، مؤكداً أهمية المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية مع لبنان ودعم الأردن لها. آمِلاً أن تعود العلاقات اللبنانية الخليجية إلى مسارها الطبيعي تعزيزاً للتضامن العربي والقضايا العربية، وخطوةً هامة لدعم لبنان الشقيق ودوره.



من جهة اخرى أكَد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي موقف المملكة الثابت في دعم العراق الشقيق وأمنه واستقراره.



وشدّد الصفدي خلال لقائه، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين، على هامش أعمال منتدى الدوحة، أن أمن العراق واستقراره ركيزةٌ لأمن واستقرار المنطقة.



