مذكرة تفاهم لتشغيل مهندسين اردنيين في ألمانيا

الوكيل الاخباري - وقعت نقابة المهندسين وشركة جانسر الألمانية للتوظيف، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتسويق كفاءات المهندسين الأردنيين ممن يتقنون اللغة الألمانية للعمل في ألمانيا.



وقال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس شعبة الهندسة المدنية الدكتور بشار الطراونة، إن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود النقابة المستمرة في مشروع تصدير الخدمات إلى ألمانيا.



وتنص المذكرة على أن يجري تقديم تسويق الخدامات للمهندسين من خلال النقابة بدون تقاضي أي رسوم منهم مقابلها.



وأجريت على هامش توقيع المذكرة، مقابلات مع مهندسين مرشحين للعمل في ألمانيا في التخصصات، الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكاترونكس.

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