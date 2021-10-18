الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة لـ الوكيل: متحور دلتا يصيب طلبة المدارس

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان- صور

استطلاع الوكيل : 88% يعانون من ازدحام مروري مع بدء دوام الجامعات

السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

أسعار الذهب في الأردن الاثنين 18/ 10/ 2021

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

ضبط حدث يقود مركبة شحن

الإثنين، 18-10-2021 07:02 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الإثنين 2021/10/18

تطعيم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الاثنين الموافق 2021/10/18 حسب الروابط التالية:

اضافة اعلان


مطعوم فايزر الجرعة الأولى و الجرعة الثانية : الرابط 
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.


مطعوم سينوفارم الجرعة الثانية فقط : الرابط
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


مطعوم استرازينيكا الجرعة الثانية فقط : الرابط


الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 30 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.


 الجرعة المعززة الثالثة من مطعوم كوفيد – 19 للأشخاص الذين مضى على تلقيهم للجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق : الرابط


وبينت الوزارة أن الفئات التي اعتمدتها والتي يسمح تلقيها الجرعة الثالثة على النحو الآتي : 


- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
- الكوادر الصحية.
- الاشخاص الذين يعانون من امراض نقص المناعة.
- الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة، مثل امراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الامراض المزمنة.
- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.


الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول: الرابط


* وتدعو الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الإقامة ، عقد العمل ) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1612d982-26d3-42c9-a231-0c23c7d9c0f5

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان

براءة الوكيل لوغو

استطلاع الوكيل : 88% يعانون من ازدحام مروري مع بدء دوام الجامعات

4202110101919593246822

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

مطار

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

image

ضبط حدث يقود مركبة شحن

أخبار متعلقة
الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأربعاء

كورونا 6

مراكز التطعيم السبت - روابط

832df0d1-e8d6-4790-8eff-7c4a760e83a1

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

كورونا 5

مراكز التطعيم السبت - روابط

كورونا 6

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

كورونا 5

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط