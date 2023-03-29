مراكز الإصلاح تواصل إقامة إفطاراتها الرمضانية للنزلاء وذويهم

الوكيل الإخباري-

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واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، إقامة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة مواقعها طيلة شهر رمضان المبارك.وجمعت مأدبة إفطار نظمتها الإداراة النزلاء وذويهم بأجواء رمضانية وأسرية في مراكز: الجويدة، وأم اللولو، وماركا، وذلك ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل وتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزلاء، ويحافظ على تواصلهم مع أسرهم.ويشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام الهادفة إلى التأكيد على دور مراكز الإصلاح في تأهيل نزلائها وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية يمارسون فيها أدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع وبطريقة إيجابية، بعد انتهاء فترات عقوبتهم.