الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

استكمال الاجتماعات الأردنية السورية اليوم

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاتحاد الأوروبي يبدأ حوارا مع السعودية حول حقوق الإنسان

اليمن يطلب دعما دوليا عاجلا لتفادي انهيار الاقتصاد

السودان يعلن جدولة سداد ديونه على 16 عاما

الأمم المتحدة: أكثر من 220 ألف نازح في ميانمار منذ الانقلاب

وزير الداخلية يشيد بالإجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

المفلح يتفقد مديريات التنمية وصندوق المعونة بالسلط

الثلاثاء، 28-09-2021 07:07 ص

مراكز التطعيم الثلاثاء - روابط

92021209647838443026


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الثلاثاء الموافق 2021/9/28 حسب الروابط التالية:

مطعوم فايزر جرعة أولى وجرعة ثانية 
الرابط : https://bit.ly/3k2JWg0
أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها . 
ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق . 
ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .
د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

اضافة اعلان

مطعوم سبوتنيك الجرعة الأولى فقط
الرابط: https://bit.ly/3AuO3IF
الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

مطعوم سينوفارم جرعة ثانية فقط
الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0
وتشمل الآتي : الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:
الرابط: https://bit.ly/3mprZLl


وتدعو وزارة الصحة الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202127112720693534480

استكمال الاجتماعات الأردنية السورية اليوم

f

وزير الداخلية يشيد بالإجراءات التنظيمية لمعرض عمان الدولي للكتاب

f

المفلح يتفقد مديريات التنمية وصندوق المعونة بالسلط

w

احتفالية تستذكر الدور النضالي لمؤتمر أم قيس وأثره ببناء الدولة

f

جلسة حوارية حول الإعلام الرقمي والشباب

420216144953219379146

653 مخالفة تتعلق بالغذاء تم تحويلها للمدعي العام منذ بداية العام الحالي

أخبار متعلقة
كورونا الوكيل

مراكز التطعيم الاثنين - روابط

لقاح كورونا

مراكز التطعيم الأحد - روابط

الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

f60c4569-56c1-49d3-b1c0-f92b50434833

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الجمعة

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم الاثنين - روابط

720212921567555052020

الصحة تحذر الأردنيين وتشدد على تطبيق أوامر الدفاع