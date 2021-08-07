مراكز تطعيم جرعتي كورونا السبت - اسماء

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الأولى ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم السبت للأعمار من 12 عاماً فما فوق، وبدون موعد مسبق.اضافة اعلان
كما أعلنت الوزارة قائمة باسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الثانية ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم السبت للمواعيد المبرمجة مسبقا.
مراكز تطعيم الجرعة الاولى:
المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيك
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيك
نادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصبيحي الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
جمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك
كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيك
مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك
مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيك
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك
ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا 2- مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الخزان/العقبة العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك
مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق فايزر / بيونتيك
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيك
نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيك
مركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الشامل معان فايزر/ بيونتيك
* مراكز تطعيم الجرعة الثانية :
المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيك
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيك
مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيك
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي قميم الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيك
مركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيك
نادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
مستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصبيحي الشامل البلقاء فايزر / بيونتيك
جمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيك
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيك
كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيك
مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيك
مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيك
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء سينوفارم
مركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
مركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيك
بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيك
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة سينوفارم
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة سينوفارم
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيك
ديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيك
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
قاعة يا هلا 2- مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيك
مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الخزان/العقبة العقبة فايزر / بيونتيك
مركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيك
مركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيك
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيك
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيك
مركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيك
نادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيك
مركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيك
مجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيك
مركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيك
مركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيك
مركز الراجف والدلاغة / البتراء معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيك
مركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك