مراكز تطعيم جرعتي كورونا السبت - اسماء

أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الأولى ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم السبت للأعمار من 12 عاماً فما فوق، وبدون موعد مسبق.كما أعلنت الوزارة قائمة باسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الثانية ضد فايروس كوفيد – 19، ليوم السبت للمواعيد المبرمجة مسبقا.مراكز تطعيم الجرعة الاولى:المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيكلجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيكمركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي الطيبة الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيكنادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيكقاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكمستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الصبيحي الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكجمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيكقاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيككلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيكمدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيكمدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكبيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيكديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيكديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيكصالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيكقاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيكقاعة يا هلا 2- مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيكمدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيكمركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي الخزان/العقبة العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيكالملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيكمخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق فايزر / بيونتيكمركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيكنادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيكمركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيكمركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيكمركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيكمركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيكمركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيكمركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيكمركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيكمركز صحي معان الشامل معان فايزر/ بيونتيك* مراكز تطعيم الجرعة الثانية :المركز الثقافي اربد اربد فايزر / بيونتيكلجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية اربد فايزر / بيونتيكمدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي حبراص الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز بلدية شرحبيل بن حسنة اربد فايزر / بيونتيكمركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي الطيبة الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي قميم الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي الفاروق الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي المغير الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي النعيمة الشامل اربد فايزر / بيونتيكمركز صحي كفر عوان الشامل اربد فايزر / بيونتيكنادي اتحاد الرمثا اربد فايزر / بيونتيكقاعة لجنة تحسين مخيم البقعة البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الفحيص البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكمستشفى السلط القديم البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي البقيع الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الصبيحي الشامل البلقاء فايزر / بيونتيكجمعية شؤون الحج - المشيرفه الزرقاء فايزر / بيونتيكقاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء الزرقاء فايزر / بيونتيككلية رفيدة الاسلمية الزرقاء فايزر / بيونتيكمدينة الامير محمد للشباب الزرقاء فايزر / بيونتيكمدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الازرق الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمركز صحي الضليل الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء فايزر / بيونتيكمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الزرقاء سينوفارممركز صحي وادي الحجر الشامل الزرقاء فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي الحسا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي الطفيلة الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكمركز صحي بصيرا الشامل الطفيلة فايزر / بيونتيكبيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 العاصمة فايزر / بيونتيكحدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة سينوفارمحدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through العاصمة سينوفارمديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة فايزر / بيونتيكديوان عشائر العجارمة -ناعور العاصمة فايزر / بيونتيكصالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة العاصمة فايزر / بيونتيكقاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيكقاعة يا هلا 2- مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 العاصمة فايزر / بيونتيكمدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة فايزر / بيونتيكمركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الجبيهة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي القويسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي وادي السير الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الاميرة بسمة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الجيزة الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الموقر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي النصر الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي صويلح الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمركز صحي مرج الحمام الشامل العاصمة فايزر / بيونتيكمديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي القويرة الشامل العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي الخزان/العقبة العقبة فايزر / بيونتيكمركز صحي الربة الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي الصافي الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي القطرانة الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي المزار الجنوبي الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي فقوع الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي منشية ابو حمور الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي مؤاب الكرك فايزر / بيونتيكمركز صحي مؤته الكرك فايزر / بيونتيكالملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق فايزر / بيونتيكمركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي ارحاب الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي البادية الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي الزعتري الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمستشفى الرويشد المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي بلعما الشامل المفرق فايزر / بيونتيكمركز صحي الرازي الشامل جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي جرش الشامل جرش فايزر / بيونتيكنادي جرش الرياضي جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي برما الشامل جرش فايزر / بيونتيكمركز صحي اشتفينا الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة) عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي عجلون الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمركز صحي الصخرة الشامل عجلون فايزر / بيونتيكمجمع النقابات المهنية - مأدبا مأدبا فايزر / بيونتيكمركز صحي ذيبان مأدبا فايزر / بيونتيكمركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا فايزر / بيونتيكمركز تنمية ام صيحون المحلي / البتراء معان فايزر / بيونتيكمركز زوار البتراء / وسط البلد معان فايزر / بيونتيكمركز الراجف والدلاغة / البتراء معان فايزر / بيونتيكمركز صحي البتراء الشامل معان فايزر / بيونتيكمركز صحي الجفر معان فايزر / بيونتيكمركز صحي الطيبة / البتراء معان فايزر / بيونتيكمركز صحي معان الشامل معان فايزر / بيونتيك