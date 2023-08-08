مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

الوكيل الاخباري - تدعو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم على وظائف الفئة الثالثة التواجد في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه /منطقة العبدلي وذلك يوم الأحد الموافق 13/8/2023 الساعة الثانية عشرة لاستلام كتب التعيين مصطحبين معهم هوية أحوال سارية المفعول و قلم حبر جاف ومن يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً .



العاصمه/الجامعه

علاء الدين رزق حسن الجمل

عبدالله محمد احمد النمرات

العاصمه/وادي السير

احمد صلاح الدين عدنان خليفات

محمد خالد حسن الزعاتره

العاصمه/ناعور

عمر خليل احمد ابو معروف

عز الدين خالد احمد المرعي

العاصمه/القويسمه

رائد محمد حمدان الشعرات

اسامه محمد جمال ربحي القريني

العاصمه/سحاب

يوسف خالد اسماعيل سلامه

محمد عبد الله علي المصرى

الباديه الوسطى/الجيزة

فارس محمد فهيد البخيت

عواد عوض اركيان القفعان

البلقاء/قصبه السلط

ايسر نايف عبيد الله الكايد

البلقاء/عين الباشا

ابراهيم ذياب ابراهيم غانم

احمد حسين يوسف الخوالده

البلقاء/ماحص والفحيص

محمد جميل عزت النوباني

البلقاء/دير علا

ربيع سعود ابراهيم الغراغير

عزمي سعد عبد الفتاح ابو صليعان

البلقاء/الشونه الجنوبيه

عامر فوزي محمد العجوري

محمد احمد عوده الشطي

مادبا/قصبه مادبا

جميل احمد جميل محمد

عبد الحليم فايق عواد الشوابكه

مادبا/ذيبان

يوسف جمعه سليمان السراحين

حمزه احمد عودة الله الكوامله

العاصمه/قصبه عمان

احمد علي عبد الحليم قطيشات

سعد عيسى محمد شاهين

العاصمه/ماركا

محمد حسن طالب حبوب

محمد ناصر حسين ابو السلقان

اربد/الكوره

معن محمد يوسف بني ارشيد

صياد محمود فرحان بني عامر

اربد/الاغوار الشماليه

حسين جميل حسين عرابي

اربد/بني عبيد

محمود سعيد محمود الدراغمه

اربد/المزار الشمالي

عبد الله علي محمد السعود

اربد/قصبة اربد

عمر عبد الكريم حماد عرابي

خالد محمد علي عبد ابو حردان

اربد/بني كنانه

مصطفى خالد محمد عبيدات

اربد/الطيبه

هارون نصر الدين فايز الذيب

اربد/الوسطيه

كرم محمد خير ابراهيم مطالقه

جرش/قصبه جرش

حمزه سليمان عبد الهادى الحوامده

محمد فتحي داود الجعبه

اربد/الرمثا

عبد الرحمن نادر محمد الحيص

عجلون/قصبه عجلون

وسام تركي احمد القضاه

محمد اسامه محمد الزغول

عجلون/كفرنجه

حسن محمد حسن ابو جازوه

المفرق/قصبه المفرق

عبد الرحمن عادل احمد ابو ليمون

يوسف احمد سلمان المشاقبه

الباديه الشماليه/الشمالية الغربية

عمار عبيد مقبل الفواعره

رجا خلف رجا الشرعه

الزرقاء/قصبه الزرقاء

عدي جهاد راجح النصاصره

احمد فيصل محمد جرار

الزرقاء/الهاشميه

محيسن سعود محيسن زيود

الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء

رامي مهدى ندى العثمان

الكرك/قصبه الكرك

سند يوسف عبد المعطي الحباشنه

احمد يونس موسى المعايطه

الكرك/المزار الجنوبي

مثنى سليمان احمد البريكات

حمزه محمد احمد الطراونه

علي عساف صالح الهدايات

الكرك/القصر

عبدالرحمن عبد الحي عبد الله العمرو

عقاب عبد الله عبد الرزاق المجالي

الكرك/عي

مراد صبري عبدالهادي الكساسبه

احمد جميل عفنان القراله

الكرك/فقوع

محمد شافي زعل القويدر

خلدون علي هلال الزيديين

الكرك/الاغوار الجنوبيه

بلال خليل سلمي النوايشه

احمد شعبان سلامه العشيبات

عبدالله علي سليمان الهويمل

الباديه الجنوبيه/القطرانة

محمد حتمل محمد الهدايات

احمد علي سلمان بني عطيه

الطفيله/قصبه الطفيله

ابراهيم عايد عوده القيسي

زيد احمد عبد الرحمن الفريجات

الطفيله/بصيرا

محمد فلاح عبد السلام الرفوع

احمد خليل عوده الرفوع

الباديه الجنوبيه/الحسا

احمد مبارك محمد السيوف المسعودين

علي عامر خليل الحوامده

الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية

عبد الله احمد عايد المساعيد

فراس حسن خالد شلهوب

الباديه الشماليه/الرويشد

حاتم علي خليفه بني خالد

محمد علي حسين الخالدي

الزرقاء/الرصيفه

انس عاصم سعيد حردان

عمر عليان شحده عليان

معان/البتراء

صقر صباح دخيل الله العونات

عبد المجيد عبد الله علي العونات

معان/الشوبك

جواد احمد اسماعيل الطوره

صهيب سالم ابراهيم السعودي

الباديه الجنوبيه/قصبة معان

حمزة نايف حسين الركيبات

مصعب احمد عباس السبوع

الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان

محمد صالح مليح السميحيين

فادي منصور مضحي السميحيين

البادية الجنوبية/قضاء الجفر

احمد عبدالله علي ابو تايه

اكرم بركات عطالله التوايهه

معان/قصبه معان

حذيفه نضال ممدوح ابو حيانه

انس وليد محمود قباعه

الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة

ماهر محمد سويلم السعيدين

محمود سمور محمود الحميدات

العقبه/قصبه العقبه

ابراهيم صابر محمد النعامي

محمد رامي محمد فتحي فتحي البطه

الباديه الجنوبيه/القويرة

احمد عبد الله حسان الحساسين

فادي محمد هليل المراعيه

الباديه الوسطى/الموقر

زياد فهد اسماعيل الخطيب

محمد مخلد عوض الكميان

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