مركزا التوثيق الملكي والمحفوظات السعودي يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث مركزا التوثيق الملكي الأردني الهاشمي والمحفوظات والوثائق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتأطير العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

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وعرضت مدير عام مركز التوثيق الملكي بالوكالة ريهام المصري خلال اللقاء الذي حضره مدير مركز المحفوظات السعودي الدكتور فارس الغبان، نشاطات المركز في البحث العلمي والدراسات، وترميم الوثائق والمخطوطات وخدمات الرقمنة والأرشفة، والدور الوطني الكبير المبذول في سبيل تعزيز الجهود للنهوض بالإرث الحضاري الوثائقي ضمن أفضل المعايير، ورعايته الشاملة للوثائق.



كما عرضت لخدمات الترميم ونظام الأرشفة الذي يملكه مركز التوثيق الملكي، والأهداف التوعوية العلمية والثقافية التي يسعى إلى تحقيقها، مؤكدة أهمية التعاون وبناء الشراكات الفاعلة مع المراكز العربية والدولية المتخصصة بهدف الاطلاع على الخبرات والتبادل المعرفي.



