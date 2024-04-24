الأربعاء 24-04-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل

24_4_2024 .. 100 حفلة زفاف في صالات الأردن

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

وزير المالية الإسرائيلي يثني على استقالة رئيس شعبة الاستخبارات

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد

الأربعاء، 24-04-2024 12:12 م

مركزا التوثيق الملكي والمحفوظات السعودي يبحثان التعاون المشترك

88


الوكيل الاخباري - بحث مركزا التوثيق الملكي الأردني الهاشمي والمحفوظات والوثائق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتأطير العلاقات المستقبلية بين الجانبين.

اضافة اعلان


وعرضت مدير عام مركز التوثيق الملكي بالوكالة ريهام المصري خلال اللقاء الذي حضره مدير مركز المحفوظات السعودي الدكتور فارس الغبان، نشاطات المركز في البحث العلمي والدراسات، وترميم الوثائق والمخطوطات وخدمات الرقمنة والأرشفة، والدور الوطني الكبير المبذول في سبيل تعزيز الجهود للنهوض بالإرث الحضاري الوثائقي ضمن أفضل المعايير، ورعايته الشاملة للوثائق.


كما عرضت لخدمات الترميم ونظام الأرشفة الذي يملكه مركز التوثيق الملكي، والأهداف التوعوية العلمية والثقافية التي يسعى إلى تحقيقها، مؤكدة أهمية التعاون وبناء الشراكات الفاعلة مع المراكز العربية والدولية المتخصصة بهدف الاطلاع على الخبرات والتبادل المعرفي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

عبابنة: لا يوجد إبرة حساسية في الأردن وما يباع للمواطنين إبرة كرتزون

gdb

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023

32024210033911809298

عشريني يقتل شقيقه في البقعة

4dcef843-3ab4-4802-b2ae-b5bbf34a54fc

أسماء رؤساء مجالس المحافظات - تحديث مستمر

l201902151550194284

سلطنة عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتاً

1713944619788

جملة من التحديات تقف أمام تقدم سير العمل في قطاع الاقتصاد الاخضر

أخبار متعلقة
1713784522478

السفارة السعودية تنظم فعالية بمناسبة مبادرة السعودية الخضراء

2d2bd735-7fad-4da9-b0c1-8587f5ad6d3f

الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية السعودية توقعان مذكرة تفاهم

66236ab875f79

شركات أردنية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع الاثنين المقبل

00y4Gp0Kl46PzAbMYWHmrg88Z3HVtX77VmcqHBsL

وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي