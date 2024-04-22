السفارة السعودية تنظم فعالية بمناسبة مبادرة السعودية الخضراء

الوكيل الإخباري - أقامت السفارة السعودية لدى الأردن اليوم فعالية بمناسبة يوم مبادرة "السعودية الخضراء"، برعاية وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين بقطاعي الزراعة والبيئة وعدد من السفراء العرب.

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وقال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري في كلمة بافتتاح أعمال الفعالية، إن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً مع نهاية عام 2030، حيث ان تقليل الانبعاثات الكربونية ركيزة أساسية لمواجهة تغيير المناخ.



واضاف السفير السديري، ان المبادرة تهدف كذلك إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وتمهيد الطريق نحو الحياد الصفري بحلول عام 2060، مشيرا الى أن المبادرة تلتزم بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية في المملكة العربية السعودية، اذ قامت المملكة بإطلاق 77 مبادرة لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة "السعودية الخضراء" وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.



وقال، ان هذه المبادرات تتراوح بين جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولاً إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة، لافتا الى أن المملكة تسعى في إطار مبادرة "السعودية الخضراء" الى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة.



واوضح السفير السديري انه تم اعتماد إطار عمل شاملا لتحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة، اذ سيتم تطبيق مبادرات التشجير المعتمدة على مدار عدة سنوات حتى بلوغ الهدف النهائي المتمثل بزراعة 450 مليون شجرة بحلول العام 2030، مبينا ان هذه العملية تقدم فوائد كثيرة لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تفتح أيضا أبواباً جديدة أمام المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال فرص التوظيف وريادة الاعمال.



من جهته، قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، "نلتقي اليوم ضمن مبادرة السعودية الخضراء وهي مبـادرة وطنية طموحة اطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة".



وأضاف، مبادرة "السعودية الخضراء" مسعى يشمل جميع فئات المجتمع، وتهدف إلى دعم الطموحات والأهداف المناخية الوطنيةبالاعتماد على الخبرات والموارد المتاحة لدى جميع اصحاب العلاقة"، معربا عن تطلعه لمزيد من الشراكة والتعاون مع مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول شرق اوسط اخضر جديد.



وأوضح الحنيفات الى ان المبادرة السعودية تسعى الى حشد جهوج كافة الجهات الفاعلة لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي خفض الانبعاثات، التشجير، وحماية الارض والطبيعة، إضافة الى أكثر من 60 مبادرة أخرى يجري تنفيذها للمساهمة في تحقيق اهداف المبادرة السعودية الخضراء حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الاخضر.