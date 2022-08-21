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الأحد، 21-08-2022 11:01 ص

مركزية المهندسين تصادق على التقارير المالية للأعوام الثلاثة الماضية

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الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين في اجتماعها التكميلي الذي عقد، أمس السبت، في مجمع النقابات المهنية، على التقارير المالية والحسابات الختامية للنقابة للأعوام المنتهية 2019، 2020، 2021.

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وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي، إن اجتماع الهيئة المركزية يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد بتاريخ 9 نيسان 2022، الذي أقرت خلاله الهيئة التقارير الإدارية ومشروع الموازنة لعام 2022 وتفويض مجلس النقابة بتعيين مدققي الحسابات لصناديق النقابة للعام 2022، فيما ردت حينها التقارير المالية لإضافة ملاحق على الموازنة للأعوام 2020، 2021.


وناقشت الهيئة المركزية التكميلية التقارير المالية لصندوق النقابة وصندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي وصندوق المسؤولية الاجتماعية وتقارير مدقق الحسابات للأعوام المنتهية في 2019، 2020، 2021، كما ناقشت ملاحق الموازنة لعام 2020، 2021 حيث كان هناك زيادة في بعض البنود ونقص في بنود أخرى دون وجود زيادة في إجمالي المصاريف الفعلية لعام 2020، 2021 عن موازنة عام 2019.


وسبق اجتماع الهيئة المركزية، لقاء تعريفي للهيئة المركزية للتعريف بآلية عملها ومهامها وصلاحياتها.


واستعرض مدراء الدوائر في النقابة آلية عمل النقابة ومهامها وصلاحياتها والهيئات التنظيمية والهيكل التنظيمي لجميع دوائر النقابة، إضافة إلى التعريف بفروع النقابة في مختلف محافظات المملكة، ولجان ارتباطها في الخارج.


وبحث اللقاء ضرورة الخروج بقانون نقابي عصري يسهل العمل الهندسي، ويرفد صناديق النقابة المختلفة ويسهم بأداء العمل على أكمل وجه.

 




 

 


 

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