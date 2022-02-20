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الأحد، 20-02-2022 05:48 م

مركز الأمن السيبراني يعلّق على ادعاءات مواطنين بتعرض هواتفهم للاختراق عبر "بيغاسوس"

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أحمد ملحم، الأحد، إن المركز "لا يؤكد أو ينفي اختراق هواتف بعض المواطنين".

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وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للحديث عن جهود الأردن في مجال الأمن السيبراني، أن "بعض الجهات المحلية استخدمت تطبيقات متداولة لتحليل معلومات الهواتف لبعض المواطنين وخرجت بنتائج تفيد بتأكيد الإختراق دون إجراء المزيد من التحليل للأدلة الرقمية على الهواتف".


وتعليقاً على ذلك، قال إننا "في المركز لا نؤكد ولا ننفي اختراق هواتف بعض المواطنين ولكن نطلب أن يتم التواصل معنا لإجراء التحليل العلمي للأدلة الرقمية".


وأكد محلم أن "من أهداف المركز حسب القانون حماية الأشخاص وأن المركز يعمل ويتعاون مع جميع الجهات والخبرات المحلية".


وأضاف "في حال تحديد مؤشرات الاختراق للبرمجيات المستخدمة فيه، فإن الشركات العالمية المتخصصة بحماية الأجهزة ستقوم بإصدار تحديثات لبرمجيات الحماية على أجهزة الحاسوب والهواتف وغيرها".


وللتقليل من الاختراقات السيبرانية، دعا ملحم إلى تطبيق السياسات الوطنية للأمن السيبراني، والتواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني للإبلاغ عن أي ثغرة أو اختراق أو حادث سيبراني، واتباع الممارسات الفضلى لحماية المعلومات والشبكات.

 




 

 


 

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