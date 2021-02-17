الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عمان في قبضة عاصفة ثلجية - فيديو

جامعات تقرر تعليق الدوام الخميس - اسماء

طرق مغلقة لتراكم الثلوج واخرى سالكة بحذر شديد - اسماء

مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة

توجيهات لوزير التربية والتعليم

رغد صدام حسين تكشف لأول مرة من اتخذ قرار إعدام زوجها... فيديو

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء

الأمن يكشف عن أضرار مادية جسيمة بسبب الرياح

الأربعاء، 17-02-2021 03:23 م

بتوجيهات ملكية سامية

مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة

main_image5e71cb90bbda2
مركز الحسين للسرطان


الوكيل الإخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية، أعلنت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيس هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن توجه لإنشاء فرع لمركز الحسين للسّرطان في محافظة العقبة يحمل اسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

اضافة اعلان

وسيشرف على المركز فريق طبيّ مميّز لتقديم علاج شمولي يتضمّن العلاج الكيماوي، والكشف المبكّر، والتّنظير، ومختلف خدمات التّصوير بالأشعّة، بالإضافة إلى تجهيزه بمختبر وصيدليّة وعيادات متخصّصة.

 

ومن المتوقّع أن يبدأ المركز عمله ابتداء من عام 2023.


وأكّدت سموها أنّ "هذه الخطوة تأتي تجسيدا لدعم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل لرسالة مركز الحسين للسّرطان، ومساندته الّلامحدودة لمرضى السّرطان في المركز الذي يتشّرف بحمل اسم جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه".

 

ويهدف إنشاء فرع المركز في العقبة إلى التخفيف عن أهالي محافظات الجنوب عبء السّفر لتلقّي العلاج، كما سيوفّر لهم أفضل علاج بأحدث المعايير العالميّة.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22021171501625545924

الامن العام: نحذر من الخروج من المنازل الا للضروره القصوى

220211623385690591008

جامعات تقرر تعليق الدوام الخميس - اسماء

2202114185735265945798

طرق مغلقة لتراكم الثلوج واخرى سالكة بحذر شديد - اسماء

2202116171517470847001

توجيهات لوزير التربية والتعليم

1202126175850283137567

مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

151465389_4197388383622321_7699131581888275410_o

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء

أخبار متعلقة
120217111017560850343

إغلاق 40 منشأة في 3 محافظات

1200px-Aqaba

سلطة العقبة الخاصة تطلق تحذيراً هاما حول الحالة الجوية

العقبة-2

قرار مرتقب بشأن السماح بالسفر عبر ميناء العقبة البحري

601aee78dfaca

رفع الجاهزية إلى الحالة القصوى في العقبة

145212640_2841612046062794_7800639765037446443_o

اعلان تصويب اوضاع صادر عن سلطة منطقة العقبة الخاصة

03095882035838305272443708487572

افتتاح مركز صحي للاونروا بالعقبة