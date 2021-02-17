مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة

الوكيل الإخباري - تنفيذا للتوجيهات الملكية، أعلنت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيس هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عن توجه لإنشاء فرع لمركز الحسين للسّرطان في محافظة العقبة يحمل اسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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وسيشرف على المركز فريق طبيّ مميّز لتقديم علاج شمولي يتضمّن العلاج الكيماوي، والكشف المبكّر، والتّنظير، ومختلف خدمات التّصوير بالأشعّة، بالإضافة إلى تجهيزه بمختبر وصيدليّة وعيادات متخصّصة.

ومن المتوقّع أن يبدأ المركز عمله ابتداء من عام 2023.



وأكّدت سموها أنّ "هذه الخطوة تأتي تجسيدا لدعم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل لرسالة مركز الحسين للسّرطان، ومساندته الّلامحدودة لمرضى السّرطان في المركز الذي يتشّرف بحمل اسم جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه".

ويهدف إنشاء فرع المركز في العقبة إلى التخفيف عن أهالي محافظات الجنوب عبء السّفر لتلقّي العلاج، كما سيوفّر لهم أفضل علاج بأحدث المعايير العالميّة.

المصدر : بترا

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