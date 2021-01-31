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الأحد، 31-01-2021 02:00 م

افتتاح مركز صحي للاونروا بالعقبة

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الوكيل الاخباري - افتتح السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، ومديرة شؤون الأونروا في المملكة مارتا لورينزو، مركز الأونروا الصحي الجديد في العقبة، بتمويل سعودي.

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وحضر الافتتاح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ونائب محافظ العقبة الدكتور فيصل المساعيد.


وقال السفير السديري إن هذا المشروع الصحي يأتي في سياق دعم السعودية للوكالة الدولية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين لمواجهة التحديات، مشيرا الى ان الدعم الذي قدمته بلاده للاونروا تمثل بإنشاء العديد من المشاريع الاغاثية والصحية والتعليمية.

 

من جهتها، اعربت مديرة شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورينزو،عن تقدير الوكالة لمساهمة السعودية في اعادة بناء المركز الصحي، الذي سيخدم نحو 10 الاف لاجئ فلسطيني في مدينة العقبة.


واكدت لورينزو، اهمية استمرار الخدمات الصحية الأولية في تلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ظل جائحة كورونا، مبينة ان المركز قدم خدماته لأكثر من 1600 طفل تتراوح أعمارهم بين (1-5) سنوات، و159 امرأة حامل، وتم توسيع خدمات تنظيم الأسرة لتشمل 446 لاجئًا فلسطينياً، وتم تقديم نحو الف استشارة طبية و350 استشارة أسنان شهريًا.


واشارت الى ان الأونروا في الاردن تقدم الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين من خلال شبكة مكونة من 25 مركزًا صحيًا وأربع عيادات متنقلة تقع داخل وحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث يزور أكثر من مليون لاجئ مراكز الأونروا الصحية سنوياُ.


من جانبه، أشاد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الاردن رفيق خرفان، بجهود المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، وتقديم الدعم للاونروا في جميع المجالات وخاصة الصحية منها، لافتا الى ان مواصلة الدعم لها يعتبر رسالة تدل على حماية الوكالة ومساعدتها في استمراريتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في كل الدول العربية.


--(بترا)

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