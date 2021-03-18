الجمعة 19-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 09:19 م

مركز مكافحة الأوبئة: حظر التجول الشامل خسارة للجميع

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الطبيب فراس الهواري، الخميس، إن الوضع خطير والأردن يمر بلحظات حرجة ودقيقة فيما وباء كورونا يعصف بشدة، مشيرا ً إلى أنه "لولا المستشفيات الميدانية لانهار القطاع الصحي بأكمله ولا يُمكن استيعاب ما يمر به الأردن 
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وأوضح الهواري، عبر برنامج "صوت المملكة" إن "الالتزام (بالإجراءات الاحترازية) في القطاع الخاص أفضل من القطاع العام".

ولم يستبعد الهواري ازدياد الأمور سوءاً بشأن الوضع الوبائي خلال الفترة المقبلة.

ودعا الهواري المستشفيات الخاصة إلى إلغاء جميع العمليات الجراحية غير الطارئة وتحديد الزيارات في العيادات بطريقة منظمة لتجنب الاكتظاظ فيها وتفريغ جزء من الكادر الصحي للعناية بالمرضى في المستشفيات.

ورأى أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى إتاحة المزيد من الأسرة وتأمين قدرة استيعابية وخدمية في القطاع الخاص.

وقال إن حظر التجول الشامل خسارة للجميع، مضيفاً أن "الظرف صعب ودقيق يحتاج إلى قرارات شجاعة ومختلفة وتخرج عن إطار النمطية والمعتاد".

وقال إن "معظم مرضى كورونا يحتاجون إلى 60 لترا من الأكسجين في الدقيقة و10 أضعاف ما يحتاجه المريض العادي".

 




 

 


 

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