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السبت، 20-02-2021 10:52 ص

الهواري لـ الوكيل : نتابع الوضع الوبائي بدقة وهناك مبرر لتراجع الاصابات بكورونا أمس

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الانخفاض الحاد في اصابات كورونا امس ليس دليلا قطعيا على تحسن الوضع الوبائي .

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واضاف الهواري ان عدد اصابات كورونا يعتمد على نسبة الفحوصات التي تم عملها حيث ان الفحوصات قل عددها خلال فترة المنخفض القطبي اضافة الى عوامل اخرى منها عدم مراجعة المصابين بكورونا للمستشفيات خلال اليومين الماضيين نظرا للظروف الجوية التي اثرت على المملكة .

 

واكد الهواري ان تقييم الوضع الوبائي سيبقى مستمرا خلال الايام القادمة لقياس ما اذا كانت الاصابات قد تراجعت بالفعل ام ان هناك عوامل ادت الى التراجع . 


 




 

 


 

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